Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: Hätte sich ein American Express-Investment vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

So viel hätten Anleger mit einem frühen American Express-Investment verlieren können.

Am 29.08.2025 wurde das American Express-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das American Express-Papier bei 331,28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die American Express-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,302 American Express-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 31.08.2026 auf 330,17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,66 USD wert. Damit wäre die Investition 0,34 Prozent weniger wert.

American Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 225,03 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at