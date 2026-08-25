Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das American Express-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 65,00 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 153,846 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.08.2026 51 896,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 337,33 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 51 896,92 USD, was einer positiven Performance von 418,97 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 227,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at