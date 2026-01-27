American Express Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die American Express-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das American Express-Papier an diesem Tag 172,31 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das American Express-Papier investiert hätte, hätte er nun 58,035 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.01.2026 auf 363,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 081,19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 110,81 Prozent.
American Express war somit zuletzt am Markt 250,72 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
