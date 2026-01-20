American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Lohnender American Express-Einstieg?
|
20.01.2026 16:04:27
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit American Express-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 312,56 USD. Bei einem American Express-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,199 American Express-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 1 167,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,71 Prozent.
American Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 251,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
15.01.26