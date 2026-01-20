Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in American Express gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit American Express-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 312,56 USD. Bei einem American Express-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,199 American Express-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.01.2026 1 167,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +16,71 Prozent.

American Express erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 251,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at