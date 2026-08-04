American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|American Express-Anlage unter der Lupe
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04.08.2026 16:03:47
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden American Express-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 298,59 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, hätte er nun 33,491 Anteile im Depot. Die gehaltenen American Express-Aktien wären am 03.08.2026 11 544,93 USD wert, da der Schlussstand 344,72 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,45 Prozent erhöht.
Am Markt war American Express jüngst 227,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Nada`s Images / Shutterstock.com
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