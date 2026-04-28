American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Lohnende American Express-Anlage? 28.04.2026 16:04:24

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades American Express-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die American Express-Aktie bei 152,54 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die American Express-Aktie investiert hat, hat nun 0,656 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 209,02 USD, da sich der Wert einer American Express-Aktie am 27.04.2026 auf 318,84 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 109,02 Prozent erhöht.

American Express wurde am Markt mit 214,29 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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