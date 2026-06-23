American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|Rentables American Express-Investment?
|
23.06.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 166,02 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 60,234 American Express-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 363,21 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 22.06.2026 auf 338,07 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 103,63 Prozent zugenommen.
Alle American Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 229,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com
Nachrichten zu American Express Co.
|
17.06.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
17.06.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
16.06.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
16.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.06.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
15.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
Analysen zu American Express Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|293,80
|-0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX deutlich leichter -- Wall Street unter Druck -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben am Dienstag kräftig nach.