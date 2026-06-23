American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Rentables American Express-Investment? 23.06.2026 16:04:00

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 166,02 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 60,234 American Express-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20 363,21 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 22.06.2026 auf 338,07 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 103,63 Prozent zugenommen.

Alle American Express-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 229,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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