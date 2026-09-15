American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Rentabler American Express-Einstieg? 15.09.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen American Express-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der American Express-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das American Express-Papier bei 161,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das American Express-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,981 American Express-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 316,10 USD, da sich der Wert eines American Express-Anteils am 14.09.2026 auf 327,78 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 103,16 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von American Express belief sich jüngst auf 219,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

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