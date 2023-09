Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen American Express-Investment verdient

Vor 3 Jahren wurde das American Express-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der American Express-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 103,36 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,675 American Express-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des American Express-Papiers auf 157,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 526,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,70 Prozent erhöht.

American Express wurde am Markt mit 115,78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at