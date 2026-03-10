Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in American Express von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die American Express-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der American Express-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der American Express-Anteile betrug an diesem Tag 58,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die American Express-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 170,213 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 51 979,57 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 09.03.2026 auf 305,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 419,80 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete American Express eine Marktkapitalisierung von 209,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

