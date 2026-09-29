American Express Aktie

American Express für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850226 / ISIN: US0258161092

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Langfristige Anlage 29.09.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Verlust hätte ein American Express-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in American Express-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren American Express-Anteile an diesem Tag 342,31 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die American Express-Aktie investiert, befänden sich nun 2,921 American Express-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der American Express-Aktie auf 306,33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 894,89 USD wert. Damit wäre die Investition 10,51 Prozent weniger wert.

American Express wurde am Markt mit 208,14 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Oliver Hoffmann / Shutterstock.com

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