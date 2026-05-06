Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: Über diese Dividende können sich American Express-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express am 05.05.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 3,28 USD beschlossen. Damit wurde die American Express-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,14 Prozent vergrößert. Insgesamt wurde entschieden 2,27 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die American Express-Gesamtdividendenausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 13,61 Prozent erhöht.

American Express-Stockdividendenrendite

Schlussendlich notierte das American Express-Papier am Tag der Hauptversammlung via New York bei 315,95 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des American Express-Anteilsscheins 0,89 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich reduziert, damals betrug sie noch 0,94 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der American Express-Kurs via New York 101,40 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 104,95 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

American Express- Dividendenprognose

Für 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 3,80 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Steigerung auf 1,20 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie American Express

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens American Express beläuft sich aktuell auf 218,177 Mrd. USD. American Express weist aktuell ein KGV von 24,06 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von American Express auf 80,484 Mrd.USD, das EPS machte 15,38 USD aus.

Redaktion finanzen.at