Amgen Aktie

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

Rentabler Amgen-Einstieg? 01.12.2025 16:04:14

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Amgen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amgen-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Amgen-Anteile bei 161,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,617 Amgen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 345,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 213,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113,27 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 186,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Amgen Inc. 296,55 -0,05% Amgen Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX deutlich schwächer -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

