Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Amgen eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Amgen-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Amgen-Anteile bei 161,98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,617 Amgen-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.11.2025 auf 345,46 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 213,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 113,27 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 186,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at