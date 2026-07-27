Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

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Profitable Amgen-Anlage? 27.07.2026 16:03:43

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Amgen-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 27.07.2023 wurden Amgen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 236,05 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Amgen-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,424 Amgen-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,31 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 24.07.2026 auf 376,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,31 Prozent vermehrt.

Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 202,21 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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