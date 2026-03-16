Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Amgen eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Amgen-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 240,32 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,611 Amgen-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 238,43 USD, da sich der Wert eines Amgen-Anteils am 13.03.2026 auf 366,21 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 52,38 Prozent.

Insgesamt war Amgen zuletzt 198,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at