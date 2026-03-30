Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Rentable Amgen-Investition?
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30.03.2026 16:05:03
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amgen-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Amgen-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Amgen-Aktie bei 306,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,258 Amgen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 348,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 136,24 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,62 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 187,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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