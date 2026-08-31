Amgen Aktie

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WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

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Langfristige Anlage 31.08.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Amgen eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Amgen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Amgen-Anteile an diesem Tag bei 225,53 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 44,340 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 173,50 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 28.08.2026 auf 432,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,74 Prozent gesteigert.

Amgen war somit zuletzt am Markt 234,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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