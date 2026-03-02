Amgen Aktie

Amgen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 02.03.2026 16:03:59

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Amgen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amgen-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 308,06 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,325 Amgen-Anteilen. Die gehaltenen Amgen-Aktien wären am 27.02.2026 126,00 USD wert, da der Schlussstand 388,16 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,00 Prozent angezogen.

Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 209,46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amgen Inc.

mehr Nachrichten