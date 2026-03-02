Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Amgen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amgen-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 308,06 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,325 Amgen-Anteilen. Die gehaltenen Amgen-Aktien wären am 27.02.2026 126,00 USD wert, da der Schlussstand 388,16 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,00 Prozent angezogen.

Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 209,46 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at