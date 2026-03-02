Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Frühes Investment
|
02.03.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Amgen-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Amgen-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 308,06 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,325 Amgen-Anteilen. Die gehaltenen Amgen-Aktien wären am 27.02.2026 126,00 USD wert, da der Schlussstand 388,16 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 26,00 Prozent angezogen.
Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 209,46 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
26.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So entwickelt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
26.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
26.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)