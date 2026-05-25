Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Investmentbeispiel
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25.05.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Amgen-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 271,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,368 Amgen-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.05.2026 124,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 339,30 USD belief. Damit wäre die Investition um 24,90 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 183,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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