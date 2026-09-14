Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Profitables Amgen-Investment?
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14.09.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingebracht
Die Amgen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Amgen-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 276,39 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Amgen-Aktie investiert, befänden sich nun 3,618 Amgen-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Amgen-Papiers auf 377,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 365,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,53 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Amgen belief sich zuletzt auf 203,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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