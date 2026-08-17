Amgen Aktie

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WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

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Amgen-Investment 17.08.2026 16:03:30

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amgen von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Anlegern gebracht.

Amgen-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 296,47 USD. Bei einem Amgen-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,337 Amgen-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 140,05 USD, da sich der Wert eines Amgen-Papiers am 14.08.2026 auf 415,21 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 40,05 Prozent.

Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 224,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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