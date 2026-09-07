Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Amgen-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Amgen-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 170,63 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,586 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 256,24 USD, da sich der Wert einer Amgen-Aktie am 04.09.2026 auf 437,23 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 156,24 Prozent vermehrt.

Amgen war somit zuletzt am Markt 236,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at