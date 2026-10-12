Amgen Aktie

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WKN: 867900 / ISIN: US0311621009

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Amgen-Investition 12.10.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie gebracht.

Am 12.10.2025 wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Amgen-Anteile bei 290,13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,467 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 414,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 299,45 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 42,99 Prozent.

Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 223,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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