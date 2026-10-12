Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Investition
|
12.10.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.10.2025 wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Amgen-Anteile bei 290,13 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 34,467 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 414,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 299,45 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 42,99 Prozent.
Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 223,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
|
08.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
08.10.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
07.10.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Amgen Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|369,75
|-0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung an der Öl- und Anleihenfront: ATX zeigt sich stark -- DAX mit freundlichem Wochenauftakt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich, kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Auftakt der neuen Woche ebenfalls die Käufer. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. In Fernost fanden die Märkte keine einheitliche Richtung.