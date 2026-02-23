Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Amgen-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Amgen-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Amgen-Papier bei 147,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Amgen-Papier investiert hätte, hätte er nun 67,907 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amgen-Papiers auf 374,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 448,19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 154,48 Prozent.

Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 202,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at