Amgen Aktie
WKN: 867900 / ISIN: US0311621009
|Amgen-Investition
|
23.02.2026 16:04:34
Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Amgen-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Amgen-Papier bei 147,26 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Amgen-Papier investiert hätte, hätte er nun 67,907 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Amgen-Papiers auf 374,75 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25 448,19 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 154,48 Prozent.
Zuletzt verbuchte Amgen einen Börsenwert von 202,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amgen Inc.
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
16.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amgen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Amgen-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones steigt mittags (finanzen.at)
|
10.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 liegt am Dienstagmittag im Minus (finanzen.at)
|
10.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)