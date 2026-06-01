Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurde das Amgen-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 214,27 USD. Bei einem Amgen-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,667 Amgen-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.05.2026 auf 336,79 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 571,80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 57,18 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Amgen bezifferte sich zuletzt auf 180,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at