Dow Jones 30 Industrial-Titel Amgen-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amgen von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amgen-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.01.2025 wurde das Amgen-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 261,22 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Amgen-Aktie investiert hat, hat nun 3,828 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 327,64 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 254,27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,43 Prozent vermehrt.

Der Amgen-Wert an der Börse wurde auf 176,49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

