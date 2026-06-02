Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Performance unter der Lupe
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02.06.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Apple-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Apple-Anteile betrug an diesem Tag 24,43 USD. Bei einem Apple-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,933 Apple-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.06.2026 auf 306,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 538,27 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1 153,83 Prozent.
Jüngst verzeichnete Apple eine Marktkapitalisierung von 4,58 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images
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