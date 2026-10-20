Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Apple eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 20.10.2016 wurde die Apple-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 29,27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Apple-Aktie investiert, befänden sich nun 3,417 Apple-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Apple-Papiers auf 342,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 171,84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +1 071,84 Prozent.

Insgesamt war Apple zuletzt 5,01 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at