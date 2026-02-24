Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Apple eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Apple-Anteile an diesem Tag bei 146,71 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 68,162 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.02.2026 auf 266,18 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 143,28 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 143,28 USD entspricht einer Performance von +81,43 Prozent.

Apple erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,90 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at