Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Apple-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Apple-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Apple-Papiers betrug an diesem Tag 160,25 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Apple-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,624 Apple-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.03.2026 gerechnet (251,49 USD), wäre das Investment nun 156,94 USD wert. Das entspricht einem Plus von 56,94 Prozent.

Alle Apple-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,69 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at