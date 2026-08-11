Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Apple-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Apple-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Apple-Aktie bei 177,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Apple-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56,246 Apple-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.08.2026 17 338,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 308,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 73,38 Prozent vermehrt.

Apple erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,58 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at