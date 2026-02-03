Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Apple-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 133,94 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Apple-Aktie investiert hat, hat nun 74,660 Anteile im Depot. Die gehaltenen Apple-Anteile wären am 02.02.2026 20 159,03 USD wert, da der Schlussstand 270,01 USD betrug. Mit einer Performance von +101,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Apple eine Marktkapitalisierung von 3,81 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at