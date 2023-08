Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Apple-Investment abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Apple-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 53,76 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,860 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 327,07 USD, da sich der Wert eines Apple-Anteils am 21.08.2023 auf 175,84 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 227,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at