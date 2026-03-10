Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Apple-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Apple-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Apple-Anteile bei 25,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,537 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 274,98 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 09.03.2026 auf 259,88 USD belief. Damit wäre die Investition um 927,50 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Apple belief sich zuletzt auf 3,81 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at