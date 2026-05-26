Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Rentable Apple-Anlage?
|
26.05.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 126,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,788 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 308,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,45 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Apple belief sich jüngst auf 4,53 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: J2R / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:01
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
06:00
|Apple has an innovation gap. Will its new CEO fill it? (Financial Times)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
21.05.26
|Apple, NVIDIA, Microsoft & Co.: Die US-Aktien der Deutschen Bank im 1. Quartal 2026 (finanzen.at)
|
20.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Start zu (finanzen.at)
|
19.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Apple-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
19.05.26
|Varta-Aktie: Großkunde springt ab - Standort in Nördlingen schließt (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|264,95
|-0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.