Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Apple-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 126,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,788 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 308,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,45 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Apple belief sich jüngst auf 4,53 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at