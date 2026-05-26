Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Apple-Anlage? 26.05.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Apple-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 126,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Apple-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,788 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 22.05.2026 auf 308,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 243,45 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 143,45 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Apple belief sich jüngst auf 4,53 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: J2R / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

mehr Analysen
05.05.26 Apple Neutral UBS AG
05.05.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.05.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Apple Neutral UBS AG
23.04.26 Apple Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 264,95 -0,77% Apple Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen