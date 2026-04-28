Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Performance im Blick
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28.04.2026 16:04:24
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingebracht
Das Apple-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 133,58 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Apple-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 74,862 Apple-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 27.04.2026 20 033,69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 267,61 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 100,34 Prozent zugenommen.
Am Markt war Apple jüngst 3,98 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: turtix / Shutterstock.com
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