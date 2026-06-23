Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Apple-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Apple-Anteile an diesem Tag bei 133,70 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 7,479 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 297,01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 221,47 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 122,15 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Apple belief sich jüngst auf 4,36 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at