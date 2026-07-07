Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Langfristige Investition
|
07.07.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor einem Jahr eingebracht
Die Apple-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 209,95 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,476 Apple-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 148,92 USD, da sich der Wert eines Apple-Papiers am 06.07.2026 auf 312,66 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 48,92 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Apple eine Börsenbewertung in Höhe von 4,54 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: nui7711 / Shutterstock.com
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