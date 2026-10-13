Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Performance unter der Lupe
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13.10.2026 16:03:59
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Apple-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Apple-Papier an diesem Tag 140,91 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 70,967 Apple-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (340,97 USD), wäre das Investment nun 24 197,71 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 24 197,71 USD, was einer positiven Performance von 141,98 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 4,92 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com
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