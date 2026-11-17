Das wäre der Verdienst eines frühen Apple-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Apple-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Apple-Aktie an diesem Tag 27,49 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Apple-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,380 Apple-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.11.2026 12 834,20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 352,78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 183,42 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Apple einen Börsenwert von 5,17 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at