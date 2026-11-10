Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Apple-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Apple-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Apple-Aktie bei 147,92 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Apple-Aktie investierten, hätten nun 0,676 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 237,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 350,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137,08 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Apple belief sich jüngst auf 4,95 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at