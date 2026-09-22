Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Lohnendes Apple-Investment?
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22.09.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Apple-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Apple-Papier an diesem Tag 28,66 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Apple-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348,979 Apple-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 118 296,98 USD, da sich der Wert einer Apple-Aktie am 21.09.2026 auf 338,98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 082,97 Prozent zugenommen.
Am Markt war Apple jüngst 4,90 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Novikov Aleksey / Shutterstock.com
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