Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätte eine Investition in Apple von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Apple-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde die Apple-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Apple-Papier an diesem Tag 28,66 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Apple-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 348,979 Apple-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 118 296,98 USD, da sich der Wert einer Apple-Aktie am 21.09.2026 auf 338,98 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 082,97 Prozent zugenommen.

Am Markt war Apple jüngst 4,90 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at