Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Apple von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Apple gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Apple-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 201,45 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 49,640 Apple-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 968,48 USD, da sich der Wert einer Apple-Aktie am 08.06.2026 auf 301,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,68 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Apple einen Börsenwert von 4,52 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at