Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Boeing-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boeing-Papier bei 133,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,509 Boeing-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2023 auf 196,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 476,68 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 476,68 USD entspricht einer Performance von +47,67 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Boeing eine Börsenbewertung in Höhe von 118,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at