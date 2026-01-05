Boeing Aktie

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

Langfristige Investition 05.01.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Boeing eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.01.2016 wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boeing-Papier bei 141,07 USD. Bei einem Boeing-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,887 Boeing-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Boeing-Anteile wären am 02.01.2026 16 145,89 USD wert, da der Schlussstand 227,77 USD betrug. Damit wäre die Investition um 61,46 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Boeing einen Börsenwert von 178,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

05.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
22.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
19.12.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
