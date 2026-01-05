Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Langfristige Investition
|
05.01.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.01.2016 wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Boeing-Papier bei 141,07 USD. Bei einem Boeing-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70,887 Boeing-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Boeing-Anteile wären am 02.01.2026 16 145,89 USD wert, da der Schlussstand 227,77 USD betrug. Damit wäre die Investition um 61,46 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte Boeing einen Börsenwert von 178,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 267 Dollar (dpa-AFX)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
02.01.26
|Dow Jones aktuell: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones mittags steigen (finanzen.at)
|
31.12.25
|Verluste in New York: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
31.12.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|NYSE-Handel Dow Jones beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in New York: So performt der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|194,50
|0,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.