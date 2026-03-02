Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Boeing-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Boeing-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 119,65 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Boeing-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,358 Boeing-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Boeing-Papiers auf 227,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 901,63 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 90,16 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Boeing eine Marktkapitalisierung von 178,87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at