Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Boeing-Investment verdienen können.

Am 14.09.2016 wurde die Boeing-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 127,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Boeing-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 78,327 Boeing-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 16 483,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 210,45 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 483,90 USD entspricht einer Performance von +64,84 Prozent.

Der Marktwert von Boeing betrug jüngst 165,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at