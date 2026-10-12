Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|Performance unter der Lupe
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12.10.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Boeing-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 133,16 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Boeing-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,751 Boeing-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 190,37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,96 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 42,96 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Boeing einen Börsenwert von 150,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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