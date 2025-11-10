Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Boeing-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Boeing-Aktie an diesem Tag 145,15 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Boeing-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,889 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 340,75 USD, da sich der Wert eines Boeing-Anteils am 07.11.2025 auf 194,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 34,08 Prozent gleich.

Am Markt war Boeing jüngst 147,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

