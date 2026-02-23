Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Boeing-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 212,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,471 Boeing-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (232,03 USD), wäre das Investment nun 109,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,39 Prozent gestiegen.

Der Boeing-Wert an der Börse wurde auf 182,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at