Frühes Investment 23.02.2026 16:04:34

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Boeing-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Boeing-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 212,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,471 Boeing-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.02.2026 gerechnet (232,03 USD), wäre das Investment nun 109,39 USD wert. Damit wäre die Investition um 9,39 Prozent gestiegen.

Der Boeing-Wert an der Börse wurde auf 182,97 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

